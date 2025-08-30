Экс-футболист сборной России рассказал, сколько мячей будет забито в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что ждет большого количества мячей в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром», передает «Советский спорт».

«Жду большое количество голов. Было бы классно, если бы они сыграли со счётом 2:2 или 3:3, хотя Акинфеев такому не был бы рад», — сказал Гранат.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Быки» после шести туров возглавляют турнирную таблицу, набрав 15 очков. Армейцы идут на второй позиции, отставая от соперника на один балл.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

