«Вчера я потерял дедушку»: игрок «Рубина» Даку объяснил реакцию на свои голы

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку со слезами на глазах прокомментировал свои голы в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (2:2), заявив, что накануне он потерял деда. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вчера я потерял своего дедушку. И мне было тяжело… Я хочу посвятить эти голы ему», — сказал Даку, забивший оба мяча «Рубина» в ворота хозяев на 16-й и 34-й минутах встречи.

Накануне 27-летний нападающий узнал, что его деда не стало. После первого забитого мяча Даку упал на колени и закрыл лицо руками. По ходу матча форвард демонстрировал футболку, на которой было изображено совместное фото с дедом.

Во втором тайме «Оренбург» сумел отыграться и свести матч вничью, однако Даку был признан лучшим игроком встречи. В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает шестое место, «Оренбург» расположился на 11-й строчке.

Ранее тренер объяснил срыв перехода Даку в петербургский «Зенит».