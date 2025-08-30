Призер Олимпиады оценила сетку Рублева на US Open

Знаменитая отечественная теннисистка, призер Олимпиады и бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о шансах россиянина Андрея Рублева, вышедшего в третий круг Открытого чемпионата США.

«Сетка действительно неплохая у Рублева. Не будем забегать далеко. Самый лучший его результат на «шлемах» – это четвертьфинал. Если он сможет показать его на этом турнире – будет здорово, потому что другие «шлемы» в этом году у Андрея как-то не складывались. А если он сможет после всего того, через что прошел, еще и улучшить свои показатели на «Большом шлеме», это будет отличным результатом! Мне бы этого очень хотелось. Тогда он сможет улучшить свое положение в рейтинге и получить уверенность на окончание сезона», — считает Петрова.

В третьем круге US Open российский теннисист, занимающий 15-е место в мировом рейтинге АТР, встретится с Чак Лам Вонгом из Гонконга, 173-й ракеткой мира, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

