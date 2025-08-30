«Выбора нет»: легенда ЦСКА о соперниках сборной России

Экс-игрок Масалитин о соперниках России: кто попадается, с теми и играть надо

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что ждет от сборной России только побед в предстоящих товарищеских матчах.

«Хотелось бы, конечно, победы. Мы ждем побед от сборной. Но на сегодняшний момент, какие сборные попадаются, с теми и играть надо. Выбора у нас большого нет. А так, естественно, что только победа», — сказал Масалитин.

4 сентября в Москве Россия сыграет с Иорданией, а 7-го числа проведет матч с Катаром в Эр-Райяне.

В 2025 году национальная команда также еще проведет матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

