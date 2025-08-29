Назван состав сборной России на сентябрьские матчи

Сафонов вызван в сборную России на матчи против Иордании и Катара

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на своем официальном сайте опубликовала список игроков, вызванных в сборную России на матчи против Иордании и Катара.

Вратари: Матвей Сафонов, Александр Максименко, Денис Адамов, Станислав Агкацев.

Защитники: Илья Вахания, Юрий Горшков, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Максим Осипенко.

Полузащитники: Алексей Миранчук, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Александр Головин, Данил Глебов, Александр Черников, Никита Кривцов , Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Антон Миранчук, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов .

Нападающие: Тамерлан Мусаев , Иван Сергеев, Дмитрий Воробьев.

4 сентября в Москве Россия сыграет с Иорданией, а 7-го числа проведет матч с Катаром в Эр-Райяне.

Ранее Валерий Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам.