«Ожидала уважения»: россиянка раскритиковала американок на US Open

Теннисистка Калинская заявила, что ждала уважения от американок на US Open

Российская теннисистка Анна Калинская после поражения в первом круге парного разряда на Открытом чемпионате США (US Open) выразила недовольство поведением соперниц — американок Маккартни Кесслер и Питон Стирнс.

В интервью на корте после матча Калинская, которая играла в паре с представительницей Румынии Сораной Кырстей, заявила, что американки не извинялись за случаи, когда мячи с их стороны отскакивали от троса.

«Ожидала немного уважения. Не видела, чтобы вы хоть раз извинились», — сказала Калинская

Поединок завершился в двух сетах с результатом 5:7, 4:6. При этом Калинская продолжает выступление в одиночном разряде, в ночь с 30 на 31 августа она сыграет с представительницей Польши Игой Швентек.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

