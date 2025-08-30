На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ожидала уважения»: россиянка раскритиковала американок на US Open

Теннисистка Калинская заявила, что ждала уважения от американок на US Open
true
true
true
close
TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская после поражения в первом круге парного разряда на Открытом чемпионате США (US Open) выразила недовольство поведением соперниц — американок Маккартни Кесслер и Питон Стирнс.

В интервью на корте после матча Калинская, которая играла в паре с представительницей Румынии Сораной Кырстей, заявила, что американки не извинялись за случаи, когда мячи с их стороны отскакивали от троса.

«Ожидала немного уважения. Не видела, чтобы вы хоть раз извинились», — сказала Калинская

Поединок завершился в двух сетах с результатом 5:7, 4:6. При этом Калинская продолжает выступление в одиночном разряде, в ночь с 30 на 31 августа она сыграет с представительницей Польши Игой Швентек.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

Ранее легенда тенниса назвала главную проблему российских игроков.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами