18-летняя Андреева избила себя ракеткой по ноге во время матча US Open

Андреева била себя ракеткой по ноге во время матча с Таунсенд на US Open — 2025

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела сдержать эмоций во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) с 139-й ракеткой мира — представительницей США Тэйлор Таунсенд.

Во время одного из геймов Андреева несколько раз ударила себя по ноге ракеткой. По ходу второй партии спортсменка проиграла шесть геймов подряд.

Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:2. Таунсенд сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. У Андреевой два эйса, пять двойных ошибок и два из трёх реализованных брейк-пойнта.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). На Уимблдоне-2025 — одном из турниров серии Большого шлема — Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

