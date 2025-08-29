Российский тренер назвал человека, уничтожившего Валиеву

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RTVI заявил, что бывший глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уничтожил фигуристку Камилу Валиеву.

«Когда спорт начал превращаться в политику? Мне кажется, где-то, наверное, в 2022 году. Когда в Пекине Валиеву уничтожили. Там прям уже было… Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь?» — сказал Жулин.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Валиева высказалась о болельщиках.