«Тяжело с российским паспортом»: Булыкин оценил шансы Головина на трансфер из «Монако»

Булыкин: Головина могут пригласить в более именитый клуб
Panoramic/Global Look Press

Знаменитый российский нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за столичные «Локомотив» и «Динамо», а также за известные иностранные клубы, включая бельгийский «Андерлехт», немецкий «Байер» и «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился мыслями о том, как может повлиять выступление в Лиге чемпионов на карьеру полузащитника французского «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Все в его руках. Хорошо сыграет – по-любому, его любят в «Монако». Он один из лидеров клуба. Это здорово и для него, и для команды – сыграть в таком турнире против топ-клубов. Если себя очень хорошо проявит, конечно, могут его рассмотреть. Немного тяжело с российским паспортом, но при отличной игре его могут пригласить и в более именитый клуб»», — считает Булыкин.

29-летний Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА после чемпионата мира-2018 и проводит уже восьмой сезон за монегасков, став одним из ветеранов и капитанов команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отдал в аренду «Крыльям Советов» нападающего Гайча.

