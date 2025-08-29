Роналду забил 940-й гол в карьере

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил 940-й мяч в профессиональной карьере

29 августа «Аль-Наср» разгромил «Аль-Таавун» в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии, игра завершилась со счетом 5:0. 40-летний форвард оформил 940-й гол, отличившись с пенальти.

Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 101 голов — за «Аль-Наср». Оставшиеся голы португалец забил за лиссабонский «Спортинг» и национальную сборную Португалии.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Летом 2023 года Роналду вместе с «Аль-Насром» завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил перспективы российского голкипера в Лиге чемпионов.