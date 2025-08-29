Переход защитника из Марокко в «Спартак» заблокировали

Нидерландский »Утрехт» заблокировал переход защитника из Марокко Суфьяна Эль-Каруани в московский «Спартак», сообщает газета De Telegraaf.

По информации источника, за сутки до официального объявления о трансфере руководство «Утрехта» отказалось осуществлять сделку, сославшись на неэтичность ведения бизнеса с российским клубом в настоящий момент времени.

Ожидалось, что фиксированная сумма трансфера из нидерландского «Утрехта» в российский клуб составит €5,5 млн. Еще €1 млн красно-белые были бы должны выплатить продавцу в качестве бонуса в случае их достижения.

24-летний марокканский защитник начал профессиональную карьеру в сезоне-2020/21, а с сезона-2023/24 выступает за «Утрехт». За два года Эль-Каруани провел в составе нидерландской команды 69 матчей, в которых забил два мяча и сделал 12 результативных передач. В стартовавшем чемпионате Эредивизии марокканец, выступающий на позиции левого защитника, в трех играх отметился тремя голевыми передачами.



Контракт Эль-Каруани с «Утрехтом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее футзальные команды из России и США сделали общее фото с флагами.