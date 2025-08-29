«Зенит» расторг контракт с сербским футболистом

Петербургский «Зенит» и сербский полузащитник Саша Зделар договорились о досрочном прекращении трудового соглашения, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

За петербуржцев 30-летний футболист провел семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25, не проведя в текущем розыгрыше чемпионата России ни одной минуты. За «Зенит» Зделар выступал с февраля 2025 года, куда перешел из ЦСКА, подписав с сине-бело-голубыми полуторагодичный контракт.

«Зенит желает Саше Зделару успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе», — говорится в тексте сообщения.

На данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 15 очков после шести игр. Следом за ним расположились столичные ЦСКА и «Локомотив», имеющие в активе 14 баллов. В пятерке лидеров также пребывают калининградская «Балтика» (12) и казанский «Рубин» (10).

