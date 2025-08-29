Легенда «Локомотива» объяснил, почему «Ливерпуль» не победит «Арсенал»

Матч 3 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершится вничью. Об этом порталу Odds.ru заявил бывший игрок «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов.

«Ливерпуль» — мощный, забивает много, но и пропускает тоже. У «Арсенала» вроде бы тоже две победы, но победа над «Манчестер Юнайтед», который очень на сегодня слаб, какой-то неуверенной получилась. Проигрывает и на Кубок команде четвертой лиги, и вообще плохо играет. Ребята перестраиваются им еще много надо работать», — констатировал специалист.

Он выразил мнение, что матч будет результативным. Пименов считает, что игра завершится со счетом 2:2 или 3:3.

«Две команды, набрав по шесть очков, хотят продолжить свою серию победную. И, конечно же, есть в команде звезды, которые могут решить», — подчеркнул эксперт.

При этом он указал, что «Ливерпуль» пока пропускает минимум по два мяча, что указывает на проблемы в обороне, В свою очередь, «Арсенал» победил «МЮ» и разгромил «Лидс» — с атакой у команды все в порядке, считает Руслан Пименов.

