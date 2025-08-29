«Я бы просто чокнулся»: чемпион России сдал ЕГЭ благодаря тяжелым тренировкам

Призер чемпионата России, многократный победитель первенств России по велоспорту, 19-летний гонщик команды «Марафон-Тула» Никита Быковский рассказал «Газете.Ru», как сдавал ЕГЭ и продолжал одновременно ходить на тренировки.

«Когда я готовился к ЕГЭ, спорт мне очень сильно помог. Даже несмотря на то, что тренировки были порой тяжелыми, все равно чувствовал какое-то облегчение. Если бы я просто приходил после школы и репетиторов домой, сидел и дальше готовился к занятиям, я бы просто чокнулся, — признался спортсмен. — А что касается восстановления после физических нагрузок, то хорошо помогает посидеть в институте и законспектировать 100 листов (смеется)».

В данный момент Быковский продолжает совмещать учебу и профессиональный спорт: он поступил в Тульский государственный университет в Институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма. Велогонщик изучает менеджмент в туризме и гостеприимстве.

«Это направление я выбрал, потому что сейчас спорт и туризм в России активно развиваются, появляется множество туристических спортивных маршрутов, и в это вкладывают большие средства», — объяснил Быковский.

По словам спортсмена, обучение в университете и тренировки идеально дополняют друг друга.

«Я считаю, что физическая и умственная нагрузка тесно связаны между собой, так как они выступают друг для друга главными источниками восстановления. Например, когда ты очень сильно умственно утомлен, то, наверное, самое эффективное средство от этого — спорт. Не зря говорят, что он вырабатывает гормоны счастья — эндорфины. Поэтому человек чувствует себя радостным, все проблемы улетучиваются», — сказал Быковский.

