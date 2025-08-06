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Чемпионка заявила о желании выступить на Олимпиаде в США под российским флагом

Велогонщица Хатунцева выразила надежду, что выступит в США с российским флагом
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Пресс-служба команды «Марафон-Тула»

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в мэдисоне, призер чемпионатов Европы и многократная чемпионка России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что планирует принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — 2028.

6 августа исполнилось ровно четыре года с того момента, как Хатунцева завоевала свою бронзовую награду Олимпиады в Токио.

«В мои планы входят Олимпийские игры — 2028, буду готовиться, а получится туда поехать или нет, зависит, к сожалению, не только от меня. Надеюсь, что ситуация с отстранением российских спортсменов к этому времени наладится и наша страна сможет выступить в Лос-Анджелесе со своим гимном и флагом», — сказала Хатунцева.

Призер Олимпийских игр отметила, что каждый спортсмен сам решает, готов ли он выступать под нейтральным флагом.

«Конечно, очень грустно, что нас поставили перед фактом. Лично я еще не выступала под нейтральным статусом. На данный момент я набираю физическую форму после родов, у меня был перерыв в тренировках 11 месяцев. Выступаю на российских соревнованиях, у нас хороший календарь как на шоссе, так и на треке. Сейчас для меня это идеальный вариант», — отметила Хатунцева.

Ранее российская чемпионка рассказала об условиях на Олимпиаде: «Тренировки в 40 градусов жары».

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