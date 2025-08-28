Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков отреагировал на недопуск российских биатлонистов к квалификации Олимпийских игр 2026 года в Италии, отметив, что не стоило много ждать от Международного союза биатлонистов (IBU), передает Vprognoze.ru.

«Не стоило много ожидать от IBU, они к нам недружелюбно в последние годы относятся. Но, я так понимаю, что нейтральным спортсменам могли быть какие-то допуски. Даже в организации предполагали, что будут какие-то допуски», — сказал Чепиков.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

