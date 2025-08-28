На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кайрат» установит рекорд Лиги чемпионов

«Кайрат» совершит самую длинную поездку в истории Лиги чемпионов
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Казахстанский «Кайрат» совершит самую длинную поездку в истории Лиги чемпионов.

Клуб из Алма-Аты сыграет на общем этапе с лиссабонским «Спортингом». Расстояние от Алматы до Лиссабона – 6911 км.

«Кайрат» побьет рекорд казахстанской «Астаны», которая преодолела в 2015 году 6173 км для матча с «Бенфикой».

«Кайрат» дома примет мадридский «Реал», бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и греческий «Пафос». На выезде «Кайрат» также сыграет с итальянским «Интером», английским «Арсеналом» и датским «Копенгагеном».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в финале разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «ПСЖ» Матвея Сафонова узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов
