Стали известны детали трансфера нового защитника «Спартака»

«Евро-Футбол.Ру»: Эль-Каруани будет зарабатывать в «Спартаке» €1,3 млн в год
true
true
true
close
IMAGO/Joris Verwijst/Global Look Press

Защитник сборной Марокко Суфьян Эль-Каруани будет зарабатывать в «Спартаке» €1,3 млн в год без учета бонусной части, об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, фиксированная сумма трансфера из нидерландского »Утрехта» в российский клуб составит €5,5 млн. Еще €1 млн красно-белые будут должны выплатить продавцу в качестве бонуса в случае их достижения игроков согласно контракту.

24-летний марокканский защитник начал профессиональную карьеру в сезоне-2020/21, а с сезона-2023/24 выступает за «Утрехт». За два года Эль-Каруани провел в составе нидерландской команды 69 матчей, в которых забил два мяча и сделал 12 результативных передач. В стартовавшем чемпионате Эредивизии марокканец, выступающий на позиции левого защитника, в трех играх отметился тремя голевыми передачами.

Контракт Эль-Каруани с «Утрехтом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Локомотив» не продал суперзвезду российского футбола за €30 млн.

Футбол. Чемпионат России
