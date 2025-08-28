«Локомотив» не продал суперзвезду российского футбола за €30 млн

Московский «Локомотив» отказался продавать полузащитника сборной России Алексея Батракова саудовскому «Аль-Иттихаду». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, ближневосточный клуб направил в Россию устный оффер на сумму в €30 млн, однако руководство «Локомотива» ответило на это отказом. Отмечается, что «Аль-Иттихад» был готов предложить 20-летнему футболисту контракт на сумму €5 млн в год.

Алексей Батраков в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне отметился шестью забитыми мячами и возглавляет таблицу бомбардиров.

На данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 15 очков после шести игр. Следом за ним расположились столичные ЦСКА и «Локомотив», имеющие в активе 14 баллов. В пятерке лидеров также пребывают калининградская «Балтика» (12) и казанский «Рубин» (10).

Ранее сообщалось, что «Спартак» отдал российского полузащитника в аренду «Локомотиву».