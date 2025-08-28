«Спартак» отдал российского полузащитника в аренду «Локомотиву»

Пруцев перешел в «Локомотив» из «Спартака» на правах аренды

Полузащитник московского «Спартака» Данил Круговой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников» на своем официальном сайте.

Cоглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Перед тем, как отправить своего футболиста в аренду, «Спартак» продлил с ним трудовое соглашение до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пруцев провел за «Спартак» 19 матчей, забив один мяч. В нынешнем сезоне футболист провел в национальном чемпионате 27 минут, за которые не отметился результативными действиями.

На данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 15 очков после шести игр. Следом за ним расположились столичные ЦСКА и «Локомотив», имеющие в активе 14 баллов. В пятерке лидеров также пребывают калининградская «Балтика» (12) и казанский «Рубин» (10).

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов лишился конкурента в «ПСЖ».