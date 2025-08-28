На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переживший гипертонический криз тренер «Сочи» может отработать матч со «Спартаком»

Global Look Press

Переживший гипертонический криз по ходу третьего тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» главный тренер «Сочи» Роберто Морено может отработать матч седьмого тура РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, если испанский специалист сумеет восстановиться после болезни, то никаких противопоказаний для полета в Москву на предстоящую игру, которая пройдет 30 августа на «Лукойл Арене», у Морено не будет.

Встреча против «Краснодара» прошла на стадионе «Фишт» 27 августа в федеральной территории Сириус и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен. У проигравшей команды отличились Макар Чирков и Начо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Роберта Морено выписали из больницы.

