Стало известно состояние пережившего гипертонический криз тренера «Сочи»

Переживший гипертонический криз тренер «Сочи» находится в стабильном состоянии
Global Look Press

Переживший гипертонический криз главный тренер «Сочи» Роберто Морено находится в стабильном состоянии. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил его помощник Эдуардо Докампо.

По его словам, испанский специалист находится под контролем медиков.

«Морено почувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей», — заявил Докампо.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в федеральной территории Сириус и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен. У проигравшей команды отличились Макар Чирков и Начо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе команды под руководством Мурада Мусаева стало шесть очков, она располагается на второй строчке в турнирной таблице. У сочинцев после трех матчей два очка и последняя позиция в группе В.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» оказался сильнее «Сочи» в матче Кубка России.

