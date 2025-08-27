Тренер «Сочи» пережил гипертонический криз

Тренер «Сочи» Морено пережил гипертонический криз во время игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено по ходу третьего тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» перенес гипертонческий криз. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, прямо по ходу игры испанский специалист был доставлен в машину скорой помощи, откуда позднее был направлен в одну из городских больниц.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в федеральной территории Сириус и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен. У проигравшей команды отличились Макар Чирков и Начо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе команды под руководством Мурада Мусаева стало шесть очков, она располагается на второй строчке в турнирной таблице. У сочинцев после трех матчей два очка и последняя позиция в группе В.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» оказался сильнее «Сочи» в матче Кубка России.