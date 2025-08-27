В МЧС Киргизии раскрыли, когда смогут подобраться к Наговициной

Спасатели смогут добраться до места, где находится застрявшая на пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицина, не раньше второй половины лета 2026 года. Об этом «Матч ТВ» сообщили в МЧС Киргизии.

«До нее сейчас добраться невозможно. Добраться до места, где, предположительно, она может находиться, можно будет только в июле‑августе 2026 года. Раньше это сделать невозможно. За время восхождения на пик Победы с 1955 года там лежит очень много альпинистов», — заявили в ведомстве.

С момента перелома ноги Наговициной прошло больше 14 суток. Продолжить спасательную операцию на сегодняшний момент невозможно из-за погодных условий.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

Ранее в МЧС Киргизии сделали заявление о статусе Наговициной.