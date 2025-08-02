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Легендарный биатлонист назвал условие для возвращения уехавших из России спортсменов

Тихонов: уехавшие спортсмены могут вернуться только после извинений
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что покинувшие Россию спортсмены могут рассчитывать на возвращение только после извинений. Его слова приводит РИА Новости.

«У спортсмена есть одна мечта — быть первым. Они были этого лишены. Поэтому тем, кто захочет вернуться в Россию, я бы дал второй шанс. Они же не проклинали свою родину? Если готовы снова выступать за Россию — пусть приедут и извинятся», — заявил Тихонов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее команду PUTIN TEAM дисквалифицировали из-за неспортивного поведения.

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