Комментатор «Матч ТВ» рассказал, будет ли уволен Семак из «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич в Telegram-канале «Футбольный Биги» заявил, что Сергей Семак не будет уволен с поста главного тренера петербургского «Зенита».

«Думаю, кредит доверия у него все равно достаточно высокий, в него продолжают верить. Думаю, до зимы вообще точно никаких телодвижений быть не может», — сказал Генич.

В матче пятого тур Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее в «Зените» ответили на вопрос о будущем Семака в клубе.