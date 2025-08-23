Вице-президент Федерации альпинизма России не подтвердил гибель Наговициной

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин не подтвердил информацию о том, что альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы, передает РИА Новости.

«Этому нет подтверждения. Констатировать смерть может только врач. Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?» — сказал Пятницин.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались помочь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Затем за Наговициной прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговициной парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год альпинистка поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее сообщалось о том, что операция по спасению альпинистки Наговициной окончена.