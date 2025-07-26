Губерниев послал норвежского журналиста, захейтившего российских лыжников

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что не уважает мнение норвежского журналиста Яна Петтера Салтведта, который высмеял тренировки российских лыжников в Европе.

«Норвежский журналист ткнул пальцем в небо. Это высказывание в пользу бедных и абсолютный хайп. Конечно, такой жест отчаяния наших лыжников, что никаких сил нет больше. Как говорила моя бабушка, насрать на него десять куч», — заявил Губерниев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее олимпийский чемпион поддержал немецкого пловца, призвавшего россиянам вернуть флаг и гимн.