Украинский игрок «ПСЖ» продолжает избегать своего одноклубника Сафонова

Футболист французского «ПСЖ» Илья Забарный продолжает избегать своего российского одноклубника Матвея Сафонова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Иван Карпов.

После матча Лиги 1 с «Анже» игроки «ПСЖ» провожали Доннарумму, который покидает клуб. Во время командных объятий 22-украинец, увидев россиянина, отдалился от него в сторону других партнеров по команде.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

17 августа в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Нант» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Витинья на 67-й минуте. Забарный начал матч в стартовом составе, Сафонов — на скамейке запасных.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о взаимоотношениях Сафонова и Забарного.