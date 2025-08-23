На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бразильский футболист «Зенита» покинет клуб

NTVASCAINOS: футболист «Зенита» Нино перейдет в «Васко да Гама»
Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник «Зенита» Нино в ближайшее время может покинуть команду, сообщает NTVASCAINOS в соцсетях.

Футболист принял предложение бразильского клуба »Васко да Гама». Бразильцы уже связались с «Зенитом» с предложением о покупке игрока в рассрочку. «Зенит» хочет получить большую часть первого взноса авансом. Переговоры между клубами продолжаются.

Петербуржцы не хотели продавать игрока в текущее трансферное окно, но Нино хочет вернуться в Бразилию.

Нино является победителем Кубка Либертадорес 2023 года в составе бразильского «Флуминенсе». В финале команда обыграла «Бока Хуниорс» со счетом 2:1. За «Зенит» Нино выступает с 2024 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Нино провел 3 матча.

После пяти туров РПЛ «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

Встреча московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках РПЛ в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

Ранее легенда «Зенита» рассказал, способен ли клуб бороться за победу в РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
