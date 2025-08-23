Легенда «Динамо» объяснил неудачный старт клуба в новом сезоне РПЛ

Экс-вратарь московского «Динамо» Роман Березовский заявил, что в неудачном старте сезона клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) виноваты травмы ведущих футболистов, передает «Чемпионат».

«Игроки, которые считаются лидерами, травмированы — Тюкавин, Гомес, Майсторович. Плюс команда ещё привыкает к требованиям Валерия Георгиевича Карпина», — сказал Березовский.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В текущем сезоне национального первенства «Динамо», которое летом 2025 года возглавил Валерий Карпин, после пяти сыгранных туров идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем туре команда 23 августа сыграет с «Пари Нижним Новгородом», игра начнется в 20:45 по московскому времени.

