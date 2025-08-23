На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Динамо» объяснил неудачный старт клуба в новом сезоне РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Березовский объяснил травмами неудачный старт клуба в РПЛ
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Экс-вратарь московского «Динамо» Роман Березовский заявил, что в неудачном старте сезона клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) виноваты травмы ведущих футболистов, передает «Чемпионат».

«Игроки, которые считаются лидерами, травмированы — Тюкавин, Гомес, Майсторович. Плюс команда ещё привыкает к требованиям Валерия Георгиевича Карпина», — сказал Березовский.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В текущем сезоне национального первенства «Динамо», которое летом 2025 года возглавил Валерий Карпин, после пяти сыгранных туров идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем туре команда 23 августа сыграет с «Пари Нижним Новгородом», игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Ранее игрок «Локомотива» заступился за Валерия Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами