Игрок «Локомотива» заступился за Карпина

Футболист Комличенко заступился за Карпина после неудачного старта «Динамо»
Евгений Биятов/РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» Николай Комличенко заступился за Валерия Карпина после неудачного старта столичного «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Пока тяжеловато, но они будут прибавлять. Доработает ли он до конца сезона? Конечно/ Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел, провёл мало времени с командой», — сказал Комличенко.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее стала известна судьба Карпина в «Динамо».

Футбол. Чемпионат России
