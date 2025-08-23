На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван европейский чемпионат, который лучше всего подойдет Батракову

Экс-футболист Деменко: Батракову лучше всего подойдет чемпионат Испании
true
true
true
close
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, какой европейский чемпионат подойдет для продолжения карьеры лидера «Локомотива» Алексея Батракова лучше всего.

«Батраков действительно показывает очень хороший футбол в этом сезоне. Причем это второй сезон, чего, может быть, никто и не ожидал от него. Он выглядит как игрок с опытом, что очень приятно видеть. Показывает класс. Думаю, на год Батраков еще точно останется в «Локомотиве». А уже на следующий год будет видно. Агенты будут смотреть на варианты, но все будет зависеть от финансовой стороны для клуба и от желания самого Батракова. Но он действительно показывает отличный футбол, не по годам зрелый. Радует, что это уже игрок сборной России. Наверное, лучше всего ему подойдет чемпионат Испании, хотя он очень сложный. Мы видим это на примере Захаряна. Быстрота работы с мячом там совсем иная. Но что скауты на него уже смотрят – это точно», — считает Деменко.

Алексей Батраков в пяти матчах Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне отметился шестью забитыми мячами и возглавляет таблицу бомбардиров.

Ранее «Зениту» посоветовали продать Максима Глушенкова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами