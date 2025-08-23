Назван европейский чемпионат, который лучше всего подойдет Батракову

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, какой европейский чемпионат подойдет для продолжения карьеры лидера «Локомотива» Алексея Батракова лучше всего.

«Батраков действительно показывает очень хороший футбол в этом сезоне. Причем это второй сезон, чего, может быть, никто и не ожидал от него. Он выглядит как игрок с опытом, что очень приятно видеть. Показывает класс. Думаю, на год Батраков еще точно останется в «Локомотиве». А уже на следующий год будет видно. Агенты будут смотреть на варианты, но все будет зависеть от финансовой стороны для клуба и от желания самого Батракова. Но он действительно показывает отличный футбол, не по годам зрелый. Радует, что это уже игрок сборной России. Наверное, лучше всего ему подойдет чемпионат Испании, хотя он очень сложный. Мы видим это на примере Захаряна. Быстрота работы с мячом там совсем иная. Но что скауты на него уже смотрят – это точно», — считает Деменко.

Алексей Батраков в пяти матчах Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне отметился шестью забитыми мячами и возглавляет таблицу бомбардиров.

