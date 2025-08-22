Глава ФИФА: чем чаще встречаются Путин и Трамп, тем лучше для всего мира

Глава ФИФА Инфантино: чем чаще встречаются Путин и Трамп, тем лучше для мира

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чем чаще встречаются президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, тем лучше для всего мира, передает ТАСС.

«Я верю в то, что чем больше президент Трамп и президент Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире», — сказал Инфантино.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится с 11 июня по 18 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что Трамп рассчитывает на то, что Путин приедет на чемпионат мира по футболу в США.