Легенда сборной России поддержал решение Сперцяна отказаться от перехода в «Саутгемптон»

Российский тренер Игорь Колыванов поддержал решение футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна не переходить в английский «Саутгемптон», передает «Советский спорт».

«Ехать в посредственную команду и быть одним из лидеров в «Краснодаре» — две разные вещи. Примеров много, когда наши футболисты из хороших российских команд уезжали за границу в не очень сильные команды, и потом терялись», — сказал Колыванов.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне он помог команде впервые в истории стать чемпионом России. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард провел 28 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее «Краснодар» разгромил «Сочи» и вплотную приблизился к лидеру Российской премьер-лиги (РПЛ).