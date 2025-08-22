Франция игнорирует просьбы об улучшении содержания российского баскетболиста в СИЗО

В посольстве России в Париже рассказали, что Франция игнорирует просьбы об улучшении содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина в СИЗО, передает РИА Новости.
«Все просьбы Касаткина к тюремной администрации об улучшении условий его содержания и посещения были проигнорированы», — заявили в посольстве.
26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.
В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.
Ранее сообщалось о том, что Касаткину отказывают в посещении спортзала.