Франция игнорирует просьбы об улучшении содержания российского баскетболиста в СИЗО

Посольство РФ: Франция не помогает Касаткину в улучшении условий его содержания

В посольстве России в Париже рассказали, что Франция игнорирует просьбы об улучшении содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина в СИЗО, передает РИА Новости.

«Все просьбы Касаткина к тюремной администрации об улучшении условий его содержания и посещения были проигнорированы», — заявили в посольстве.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Ранее сообщалось о том, что Касаткину отказывают в посещении спортзала.