Задержанному во Франции баскетболисту Касаткину отказывают в посещении спортзала

Сотрудник консульства РФ в Париже вновь посетил задержанного в июне баскетболиста Даниила Касаткина в тюрьме. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России во Франции.

Посетивший Касаткина сотрудник констатировал, что просьбы об улучшении условий содержания в СИЗО все еще не удовлетворены. Речь идет об отсутствии в тюремной камере необходимых предметов повседневного пользования, а также о том, что Касаткину не дают право посещать тюремный спортзал.

«Посольство незамедлительно направит в МИД Франции ноту с обращением о содействии в решении указанных вопросов», — отметили в посольстве.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

В 2016 году россиянин отправился учиться в американскую школу, в 2018 — поступил в университет Pennsylvania State University, где он провел несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а в 2019 — вернулся в Россию.

Ранее Касаткин раскрыл подробности задержания.