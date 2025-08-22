На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ахмат» вдевятером на выезде сыграл вничью с «Оренбургом»

«Ахмат» вдевятером на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

«Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сырал вничью с грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На первой минуте счет в матче открыл Хорди Томпсон. На третьей минуте поединка Эгаш Касинтура получил красную карточку, оставив «Ахмат» вдесятером. Хорди Томпсон под занавес тайма удвоил преимущество «Оренбурга». После перерыва Исмаэл Силва отыграл один мяч. Максим Сидоров сравнял счет на 56-й минуте. На 62-й минуте Личи Садулаев из «Ахмата» получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» идет на десятом месте, набрав шесть очков. «Ахмат» идет на седьмой строчке, имея в активе семь баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее американский футбольный клуб совершил самый дорогой трансфер в истории.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами