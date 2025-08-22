«Ахмат» вдевятером на выезде сыграл вничью с «Оренбургом»

«Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сырал вничью с грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На первой минуте счет в матче открыл Хорди Томпсон. На третьей минуте поединка Эгаш Касинтура получил красную карточку, оставив «Ахмат» вдесятером. Хорди Томпсон под занавес тайма удвоил преимущество «Оренбурга». После перерыва Исмаэл Силва отыграл один мяч. Максим Сидоров сравнял счет на 56-й минуте. На 62-й минуте Личи Садулаев из «Ахмата» получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» идет на десятом месте, набрав шесть очков. «Ахмат» идет на седьмой строчке, имея в активе семь баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

