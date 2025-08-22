Операция по спасению российской альпинистки остановлена

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на высоте 7000 метров со сломанной ногой, остановлена из-за плохих метеоусловий, сообщает SHOT.

Альпинисты-спасатели спускаются в лагерь. Застрявшая на вершине Наталья не подает признаков жизни уже вторые сутки.

Спасательную операцию, по прогнозам, возобновят не раньше 25 августа.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Затем за Наговициной прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее спасатели не смогли пробиться к Наговициной.