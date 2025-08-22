Российский каноист выиграл золото чемпионата мира

Россиянин Захар Петров стал победителем чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в заезде каноэ‑одиночек на дистанции 500 метров.

Петров пришел к финишу с результатом 1 минута 46,27 секунды. Серебро завоевал чех Мартин Фукса (+0,44), замкнул тройку сильнейших Сергей Тарновский из Молдавии(+1,11).

Петров стал четырехкратным чемпионом мира. Он являлся действующим чемпионом мира на этой дистанции.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

