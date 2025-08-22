«Рискованный трансфер»: в Турции предупредили «Спартак»

Турецкий журналист Ахмет Полат заявил, что считает трансфер колумбийского защитника «Галатасарая» Карло Куэсты в «Спартак» рискованным для московского клуба. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Куэста – центральный защитник, подписанный «Галатасараем» для усиления обороны. Однако у него было не так много игрового времени. Всего он сыграл в пяти матчах. Он мог бы быть полезен, но ему не хватает формы. На мой взгляд, это рискованный трансфер для «Спартака», — сказал Полат.

18 августа в аккаунте Cimbom Parcali в социальной сети X появилась информация, что красно-белые опередили бразильский »Васко да Гама» в борьбе за 26-летнего футболиста. Куэста дал согласие на переход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и в ближайшее время «Спартак» завершит его трансфер.

В прошлом сезоне колумбиец провел девять игр за «Галатасарай», в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Куэсты в €7 млн.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на 13-м месте после пяти туров, набрав пять очков.

