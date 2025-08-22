«Начало тяготить»: Клаудиньо заявил, что «Зенит» не отпустил его в Бразилию

Игрок Клаудиньо: у меня были предложения из Бразилии, но «Зенит» не отпускал

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо вспомнил, что получил несколько предложений от бразильских клубов, однако в российской команде его отказались отпускать. Его слова приводит издание Flashscore.

«Я очень переживал по этому поводу, и это начало тяготить. У меня было несколько предложений вернуться в Бразилию, но «Зенит» не отпускал, потому что они говорили, что я важный игрок для команды, для клуба. Многие говорят, что я использовал предложения из Бразилии, чтобы продлить контракт с «Зенитом», но это не так», — отметил полузащитник.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В сезоне-2024/25 Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

В феврале 2023 года Клаудиньо и еще один бразилец Малком, который также играл в петербургском клубе, получили гражданство Российской Федерации.

Ранее Клаудиньо заявил, что ушел из клуба из-за СВО.