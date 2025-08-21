Футбольный матч не доиграли из-за массовых беспорядков на стадионе с применением ножей и унитаза

Матч Южноамериканского Кубка между аргентинским «Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» не был доигран из-за массовых беспорядков на стадионе, сообщает TyC Sports.

Все началось в начале второго тайма, когда болельщики «Универсидада» сняли флаг хозяев. После этого фанаты чилийцев стали бросать палки, камни, сиденья. Также чилийские болельщики использовали в драке унитаз, который они вынесли из туалета, и светошумовую гранату.

Матч был остановлен. Его обещали возобновить, когда фанаты «Универсидадада» добровольно покинут стадион. Болельщики чилийцев стали покидать арену. Аргентинцы напали на чилийцев, когда их оставалось совсем немного на трибунах. Некоторые из пострадавших получили ножевые ранения, один из болельщиков упал с высоты.

В результате инцидента пострадали десять человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Более 300 человек задержала полиция.

