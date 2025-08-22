На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нельзя, чтобы чемпионом был террорист»: американский боец о Чимаеве

Боец UFC Стрикленд о Чимаеве: нельзя допустить, чтобы чемпионом был террорист
Kamil Krzaczynski-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикленд, отстраненный от боев за потасовку на турнире, в своих социальных сетях заявил о готовности сразиться с Хамзатом Чимаевым.

«Пришло время забыть о случившемся и вернуться в клетку. Нельзя допустить, чтобы чемпионом UFC был террорист. И похоже, что я единственный, кто может это изменить. Спасибо атлетической комиссии, что все разрешилось быстро. Пойду учиться управлять гневом», — написал Стрикленд.

Дисквалификацию Стрикленда, которая составляет шесть месяцев, могут сократить, если он пройдет курсы по управлению гневом.

В ночь на 17 августа Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет ОАЭ, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Чимаев победил техническим нокаутом. До боя с Дю Плесси Чимаев выходил в октагон 26 октября 2024 года и победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема.

Ранее Чимаев высказался о поддержке Рамзана Кадырова.

Летние виды спорта
