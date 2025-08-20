На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскую чемпионку Европы дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония

Илья Питалев

Двукратная чемпионка Европы по плаванию среди слепых София Поликарпова была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе спортсменки, взятой в марте 2024 года, был обнаружен мельдоний. Срок отстранения 23-летней Поликарповой составляет четыре года и отсчитывается с 20 марта 2024-го.

На европейском первенстве в 2021 году российская пловчиха выиграла золотые медали на дистанциях 100 метров вольным стилем и на спине в классе S11, а также серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. Она — участница Паралимпийскмх игр — 2020 (были проведены в 2021 году) в Токио, там она стала пятой на дистанции 100 метров вольным стилем.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы после его запрета в допинг-пробе почти 300 российских спортсменов оказалось это вещество. В их числе была российская теннисистка Мария Шарапова. Она на пресс-конференции в 2016 году объявила о том, что ее допинг-проба дала положительный результат на это вещество. Спортсменка была дисквалифицирована, после того как срок отстранения истек, она вернулась на корты, но уже не смогла добиться высоких результатов и в 2020 году завершила карьеру.

Ранее два российских спортсмена доказали попадание мельдония в организм через молоко.

