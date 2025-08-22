Бросившего вызов Чимаеву чемпиона UFC отстранили от боев

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего чемпиона UFC Стрикленда отстранили от боев на полгода
Louis Grasse/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикленд отстранен от боев на шесть месяцев. Об этом сообщает ESPN в своих социальных сетях.

В июне на турнире Tuff-N-Uff американец устроил стычку с бойцом, который одержал победу над его партнером по команде. Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать его на полгода и оштрафовать на $5 тыс. Срок отстранения может быть сокращен до 4,5 месяца, если Стрикленд пройдет курс управления гневом.

В ночь на 17 августа выступающий за ОАЭ россиянин Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

После этого Стрикленд в своих социальных сетях оскорбил Чимаева и заявил, что он — единственный, кто сможет противостоять россиянину.

В активе 34-летнего Стрикленда 29 побед в 36 боях в UFC.

Ранее Кадыров подарил Чимаеву Maybach.

