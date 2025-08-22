Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Мексике

Теннисистка Шнайдер обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Диана Шнайдер, которая занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в полуфинал турнира WTA-500 в мексиканском Монтеррее.

В четвертьфинальном поединке россиянка одолела представительницу Бельгии Элису Мертенс, которая идет на 21-й позиции в рейтинге WTA. Встреча, которая продолжалась 3 часа 2 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. На счету Мертенс десять подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в финал Шнайдер сразится с победительницей противостояния между Алисией Паркс из США и теннисисткой из Словакии Ребеккой Шрамковой.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в США.