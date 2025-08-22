Врач «Динамо» высказался о требованиях Карпина по медицине

Глава медицинской службы московского «Динамо» Александр Родионов в комментарии для Legalbet высказался о подходе главного тренера бело-голубых и сборной России Валерия Карпина к вопросам медицины в команде.

«В целом новые требования Валерия Георгиевича — это требования современного футбола. Если как-то обобщать, то игроки должны больше времени уделять восстановлению, которое начинается с финальным свистком каждой игры. И для кого-то важно, чтобы любое восстановление проходило через работу», — рассказал специалист.

Родионов отметил, что игроки в «Динамо» после матчей дополучают нагрузку, если не провели полную встречу или не выходили на поле, а игроки основы сразу идут на восстановление и проходят процедуры. Таким образом, все в клубе — и персонал, и игроки — в день матча проводят на стадионе гораздо больше времени, нежели раньше. В том числе из-за этого футболисты далеко не сразу выходят к прессе в смешанную зону для общения.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» летом. После пяти туров Российской премьер-лиги команда занимает 13-е место, набрав пять баллов.

Ранее «Спартак» и «Зенит» установили уникальное достижение.