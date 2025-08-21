В «Вашингтоне» раскрыли будущее Овечкина в клубе

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что российский нападающий Александр Овечкин заслужил самостоятельно решать свое будущее в клубе. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Мы позволим Овечкину высказывать то, что он думает, а затем, в любое время, когда он захочет, мы поговорим с ним», — заявил Патрик.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

