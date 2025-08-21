В США построили лабиринт в честь рекорда Овечкина

В США построили лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина в НХЛ

Американская ферма «Саммерс» построила лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает RMNB.

«Эта веха Ови — в истории, а теперь и на кукурузных полях!» — заявили сотрудники.

На поле изображен российский хоккеист, выполняющий бросок. Также была нарисована эмблема «Вашингтона» и подпись «GR8NESS 895». Площадь лабиринта составляет 2,4 гектара.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин попал в Книгу рекордов России.